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Сегодня, 01:05

Кто родился 31 июля: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
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Леонид Якубович
Фото Global Look Press

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 31 июля.

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Леонид Якубович

Леонид Якубович — советский и российский телеведущий, актер, продюсер, сценарист, Народный артист РФ. Родился 31 июля 1945 года в Москве. Сегодня ему исполняется 79 лет. Известен широкому зрителю как ведущий популярной телепрограммы «Поле чудес».

Эдита Пьеха

Эдита Пьеха — советская и российская эстрадная певица и актриса, Народная артистка СССР. Родилась 31 июля 1937 года в Нуаэль-су-Лан, Франция. Сегодня ей исполняется 87 лет.

Певица Эдита Пьеха
Фото Global Look Press

Репертуар исполнительницы насчитывает более 500 песен, в том числе на иностранных языках. Самые известные хиты в ее исполнении: «Наш сосед», «Город детства», «Манжерок», «Ничего не вижу» и многие другие.

Кто еще родился 31 июля

  • Олег Попов (1930 — 2016) — советский артист цирка, клоун, актер, Народный артист СССР.

  • Луи де Фюнес (1914 — 1983) — французский киноактер, один из величайших комиков 20-го столетия.

  • Вера Марецкая (1906 — 1978) — советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.

  • Фридрих Велер (1800 — 1882) — немецкий химик.

  • Прасковья Жемчугова (1768 — 1803) — русская актриса и певица.

  • Габриэль Крамер (1704 — 1752) — швейцарский математик.

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