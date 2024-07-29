Кто родился 29 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 июля.

Игорь Крутой

Игорь Крутой — советский и российский композитор, певец, продюсер, Народный артист России. Родился 29 июля 1954 года в районном центре Гайворон Кировоградской области УССР. Сегодня ему исполняется 70 лет. За свою карьеру Игорь Крутой написал более 300 песен для 150 различных исполнителей. Среди его хитов «Я люблю тебя до слез», «Любовь, похожая на сон», «Третье сентября», «Свадебные цветы» и др.

Зиновий Корогодский

Зиновий Корогодский — советский и российский театральный режиссер, педагог, Народный артист РСФСР. Родился 29 июля 1926 года в городе Томске. В начале 60-х будучи главным режиссером Ленинградского ТЮЗа он произвел маленькую театральную революцию — заставил взрослых ходить в детский театр. Не стало театрального деятеля в мае 2004 года.

Фото Global Look Press

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