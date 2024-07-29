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Сегодня, 01:05

Кто родился 29 июля: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
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Композитор Игорь Крутой
Фото Global Look Press

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 июля.

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Игорь Крутой

Игорь Крутой — советский и российский композитор, певец, продюсер, Народный артист России. Родился 29 июля 1954 года в районном центре Гайворон Кировоградской области УССР. Сегодня ему исполняется 70 лет. За свою карьеру Игорь Крутой написал более 300 песен для 150 различных исполнителей. Среди его хитов «Я люблю тебя до слез», «Любовь, похожая на сон», «Третье сентября», «Свадебные цветы» и др.

Зиновий Корогодский

Зиновий Корогодский — советский и российский театральный режиссер, педагог, Народный артист РСФСР. Родился 29 июля 1926 года в городе Томске. В начале 60-х будучи главным режиссером Ленинградского ТЮЗа он произвел маленькую театральную революцию — заставил взрослых ходить в детский театр. Не стало театрального деятеля в мае 2004 года.

Режиссер Зиновий Корогодский
Фото Global Look Press

Кто еще родился 29 июля

  • Микис Теодоракис (1925 — 2021) — греческий композитор и политический деятель.

  • Павел Кадочников (1915 — 1988) — советский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР.

  • Клара Боу (1905 — 1965) — американская актриса, звезда немого кино.

  • Филипп Голиков (1900 — 1980) — советский военачальник, Маршал Советского Союза.

  • Бенито Муссолини (1883 — 1945) — итальянский политический деятель, лидер фашистской партии (НФП), диктатор.

  • Иван Айвазовский (1817 — 1900) — русский живописец-маринист.

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