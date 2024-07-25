Кто родился 25 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 июля.

Мэтт Леблан

Мэтт Леблан — американский актер. Родился 25 июля 1967 года в Ньютоне, штат Массачусетс. Сегодня ему исполняется 57 лет. Мировому зрителю актер стал известен по роли Джоуи Триббиани в телесериале «Друзья», а также в его продолжении «Джоуи».

Василий Шукшин

Василий Шукшин — советский писатель, кинорежиссер и актер. Родился 25 июля 1929 года в Алтайском селе Сростки. За свою актерскую карьеру он сыграл более 20 ролей в фильмах, снял шесть авторских картин и опубликовал шесть сборников рассказов, среди которых «Земляки», «Характеры» и «Беседы при ясной луне». Артиста не стало в октябре 1974 года.

Фото Global Look Press

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