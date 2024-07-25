Кто родился 25 июля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 июля.
Мэтт Леблан
Мэтт Леблан — американский актер. Родился 25 июля 1967 года в Ньютоне, штат Массачусетс. Сегодня ему исполняется 57 лет. Мировому зрителю актер стал известен по роли Джоуи Триббиани в телесериале «Друзья», а также в его продолжении «Джоуи».
Василий Шукшин
Василий Шукшин — советский писатель, кинорежиссер и актер. Родился 25 июля 1929 года в Алтайском селе Сростки. За свою актерскую карьеру он сыграл более 20 ролей в фильмах, снял шесть авторских картин и опубликовал шесть сборников рассказов, среди которых «Земляки», «Характеры» и «Беседы при ясной луне». Артиста не стало в октябре 1974 года.
Кто еще родился 25 июля
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Марсель Журне (1867 — 1933) — французский оперный певец;
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Дэвид Беласко (1853 — 1931) — американский драматург и режиссер;
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Михаил Загоскин (1789 -1852) — русский писатель-романист, драматург, комедиограф;
- Кристоф Шейнер (1575 — 1650) — немецкий астроном, физик и математик.