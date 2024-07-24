Кто родился 24 июля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 июля.
Ирина Мирошниченко
Ирина Мирошниченко — советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка РСФСР. Родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Много лет она работала на сцене МХАТа. Зрителю знакома по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Рыжий, честный, влюбленный», «Тайны мадам Вонг», «Зимняя вишня» и др. Актриса скончалась в 2023 году в возрасте 81 года.
Гас Ван Сент
Гас Ван Сент — американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 24 июля 1952 года в Луисвилль, штат Кентукки, США. Сегодня ему исполняется 72 года. Самый известный фильм его авторства — это «Умница Уилл Хантинг», однако больше его стиль характеризуют такие картины как «Мой личный штат Айдахо», «Аптечный ковбой», «Параноид-парк» и другие.
Кто еще родился 24 июля
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Шавкат Мирзиеев (1957) — узбекистанский государственный деятель, Президент Узбекистана.
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Билли Тейлор (1921 — 2010) — американский пианист-виртуоз и композитор.
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Николай Гриценко (1912 — 1979) — советский актер театра и кино, Народный артист СССР.
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Эдвард Бенсон (1867 — 1940) — британский писатель.
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Альфонс Муха (1860 — 1939) — чешский живописец, театральный художник, иллюстратор.
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Николай Чернышевский (1828 — 1889) — русский писатель, философ, литературный критик, революционный демократ.
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Александр Дюма (1802 — 1870) — французский писатель и драматург.
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Симон Боливар (1783 — 1830) — венесуэльский политический деятель, национальный герой Венесуэлы.