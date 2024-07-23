Кто родился 23 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 июля.

Александр Олешко

Александр Олешко — российский актер театра и кино, телеведущий, Заслуженный артист России. Родился 23 июля 1976 в Кишеневе, Молдова. Сегодня ему исполняется 48 лет. Актер снимался во многих фильмах и сериалах, преимущественно комических. Русскому зрителю стал известен по роли в сериале «Папины дочки». Сыграл также в фильмах «Зависть богов», «Турецкий гамбит», «Обитаемый остров» и др.

Александр Кайдановский

Александр Кайдановский — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, педагог. Родился 23 июля 1946 года в Ростове-на-Дону. Наиболее заметными режиссерскими работами Кайдановского стали фильмы «Простая смерть», «Гость» и «Жена керосинщика». В 1995 году Александра не стало.

Фото Global Look Press

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