Кто родился 22 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 июля.

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин — российский актер, сценарист, режиссер, журналист и телеведущий. Родился 22 июля 1966 года в доме отдыха «Поленово» Тульской области. Сегодня ему исполняется 58 лет. Стал известен российскому зрителю благодаря сериалу «Интерны», фильмам «Даун Хаус», «Царь», «Соловей-разбойник» и многим другим.

Фото Global Look Press

Олег Газманов

Олег Газманов — советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор, актер и продюсер, Народный артист России. Родился 22 июля 1951 года в городе Гусев Калининградской области. Сегодня он отмечает 73-летие. Популярность пришла к Газманову в конце 80-х годов. Тогда он вместе с сыном Родионом исполнил песню «Люси». Через год Газманов стал лауреатом телефестиваля «Песня года». Певец также исполнил такие хиты, как «Есаул», «Эскадрон», «Господа офицеры», «Морячка» и многие другие.

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