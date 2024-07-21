Кто родился 21 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 июля.

Нонна Гришаева

Нонна Гришаева — российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России. Родилась 21 июля 1971 года в Одессе. Сегодня ей исполняется 53 года. В кино впервые снялась в пятилетнем возрасте, ей доверили роль в фильме «Фотографии на стене». Российскому зрителю актриса полюбилась по роли матери в популярном сериале «Папины дочки». Также она снималась в фильмах «Моя прекрасная няня», «Люба, дети и завод», «Кто в доме хозяин?», «День выборов», «Тушите свет», «День радио», «О чем говорят мужчины», «Тот еще Карлосон!», «Новогодний переполох», «Танцуй со мной», «Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел» и др.

Михаил Задорнов

Михаил Задорнов — советский и российский писатель-сатирик, драматург и актер. Родился 21 июля 1948 года в Юрмале. За годы творческой деятельности он был удостоен премий «Золотой теленок», «Овация», Кубка Аркадия Райкина и ряда других почетных наград. Был членом Союза писателей России. Скончался Михаил Задорнов 10 ноября 2017 года на 70 году жизни.

Фото Global Look Press

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