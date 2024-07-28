28 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
28 июля отмечается День ВМФ, День крещения Руси, а также День памяти великого князя Владимира. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День крещения Руси
День Крещения Руси празднуется 28 июля, в День памяти святого князя Владимира. Торжество установлено в честь одного из главных событий в истории страны — провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году.
День военно-морского флота РФ
Фиксированной даты у Дня ВМФ нет. Военные моряки и офицеры всегда отмечают свой профессиональный праздник в последнее воскресенье июля. Эта традиция появилась более 80 лет назад. Произошло это благодаря советскому флотоводцу Николаю Кузнецову, который предложил Совнаркому учредить праздник.
Международные праздники
Всемирный день борьбы с гепатитом
28 июля во всем мире отмечается День борьбы с гепатитом. Дата выбрана неслучайно. Она приурочена к дню рождения выдающегося американского врача и ученого Баруха Самуэля Бламберга, который в 1964 году открыл вирус гепатита В. Основная цель празднования — повысить осведомленность людей об этом опасном заболевании.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 июля
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День PR-специалиста;
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День загадывания желаний;
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День бутылки мира;
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День приказа «Ни шагу назад!».
Церковные праздники
28 июля православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира. Именно он стал инициатором Крещения Руси, которое признано поворотным событием в истории государства. В 988 году христианство стало государственной религией.
Сам бывший язычник, князь Владимир крестился и стал активно распространять новую веру среди славян. Церковь прославила князя Владимира в лике святых как равноапостольного.
Какие еще церковные праздники отмечают 28 июля
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Собор Киевских святых;
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День памяти мученика Кирика и мученицы Иулитты.
Традиции и приметы на 28 июля
28 июля православные верующие отмечают День крещения Руси. В народе праздник называют День памяти великого князя Владимира, так как именно в годы его правления приняли новую религию.
Традиции праздника
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В праздник особое внимание уделяли снам. Нужно было запоминать их детали, считалось, что в будущем они помогут решить проблемы.
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Предки загадывали самые сокровенные желания, но просили только за себя.
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Праздник отлично подходит для создания благоприятной атмосферы в доме, поэтому люди мыли окна и проветривали жилье.
Что нельзя делать
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Жаловаться на судьбу и беды другим людям, иначе ситуация усугубится.
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Делать крупные или спонтанные покупки, они будут неудачными.
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Ругаться, ссориться и сквернословить.
Погодные приметы
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Утром идет ливень — день будет солнечным.
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Туман вечером — к дождю на следующий день.
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Липа пожелтела — к поздней осени.
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Жуки низко летают — к солнечной погоде.