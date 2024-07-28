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28 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
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День ВМФ
Фото Dougall_Photography/istockphoto.com

28 июля отмечается День ВМФ, День крещения Руси, а также День памяти великого князя Владимира. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День крещения Руси

День Крещения Руси празднуется 28 июля, в День памяти святого князя Владимира. Торжество установлено в честь одного из главных событий в истории страны — провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году.

День крещения Руси
Фото erlucho/istockphoto.com

День военно-морского флота РФ

Фиксированной даты у Дня ВМФ нет. Военные моряки и офицеры всегда отмечают свой профессиональный праздник в последнее воскресенье июля. Эта традиция появилась более 80 лет назад. Произошло это благодаря советскому флотоводцу Николаю Кузнецову, который предложил Совнаркому учредить праздник.

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Международные праздники

Всемирный день борьбы с гепатитом

28 июля во всем мире отмечается День борьбы с гепатитом. Дата выбрана неслучайно. Она приурочена к дню рождения выдающегося американского врача и ученого Баруха Самуэля Бламберга, который в 1964 году открыл вирус гепатита В. Основная цель празднования — повысить осведомленность людей об этом опасном заболевании.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 июля

  • День PR-специалиста;

  • День загадывания желаний;

  • День бутылки мира;

  • День приказа «Ни шагу назад!».

Церковные праздники

28 июля православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира. Именно он стал инициатором Крещения Руси, которое признано поворотным событием в истории государства. В 988 году христианство стало государственной религией.

Церковные праздники
Фото Laures/istockphoto.com

Сам бывший язычник, князь Владимир крестился и стал активно распространять новую веру среди славян. Церковь прославила князя Владимира в лике святых как равноапостольного.

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Какие еще церковные праздники отмечают 28 июля

  • Собор Киевских святых;

  • День памяти мученика Кирика и мученицы Иулитты.

Традиции и приметы на 28 июля

28 июля православные верующие отмечают День крещения Руси. В народе праздник называют День памяти великого князя Владимира, так как именно в годы его правления приняли новую религию.

Традиции праздника

  • В праздник особое внимание уделяли снам. Нужно было запоминать их детали, считалось, что в будущем они помогут решить проблемы.

  • Предки загадывали самые сокровенные желания, но просили только за себя.

  • Праздник отлично подходит для создания благоприятной атмосферы в доме, поэтому люди мыли окна и проветривали жилье.

Традиции и приметы
Фото Ksenia Valyavina/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Жаловаться на судьбу и беды другим людям, иначе ситуация усугубится.

  • Делать крупные или спонтанные покупки, они будут неудачными.

  • Ругаться, ссориться и сквернословить.

Погодные приметы

  • Утром идет ливень — день будет солнечным.

  • Туман вечером — к дождю на следующий день.

  • Липа пожелтела — к поздней осени.

  • Жуки низко летают — к солнечной погоде.

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