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25 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
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Международный день красных туфель
Фото GIANFRI958/istockphoto.com

25 июля отмечается День сотрудников органов следствия РФ, Международный день красных туфель и Проклов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День сотрудников органов следствия РФ

25 июля профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия Российской Федерации. Дата торжества выбрала неслучайно. 25 июля 1713 года Петр I учредил специализированный следственный орган России — следственную канцелярию. Она стала первым государственным органом в стране, который напрямую подчинен главе империи и наделен полномочиями проведения следственных мероприятий.

День памяти Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий — один из величайших российских поэтов, музыкантов и актеров. Его произведения нашли отклик в сердцах миллионов россиян и остаются популярными по сей день.

Певец и поэт Владимир Высоцкий.
Фото Global Look Press

В День памяти Высоцкого по всей России проходят концерты, лекции и выставки в честь артиста. По телевидению показывают фильмы с участием актера, а также документальные картины о жизни Высоцкого.

Владимир Высоцкий. Тайное турне Владимира Высоцкого на Олимпиаду. Как он попал в Монреаль-1976?

Международные праздники

Международный день красных туфель

Праздник не связан с модными аксессуарами. 25 июля 2013 года после продолжительной борьбы с болезнью Лайма умерла Теда Майинт. Ее друзья основали Международный день красных туфель, чтобы напомнить о людях, которые скончались от «невидимых» заболеваний. При этом алая обувь была выбрана не просто так, девушка очень любила зеленый цвет, но туфли всегда выбирала красного цвета.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 25 июля

  • День вне времени;

  • День беспричинности;

  • День зубного техника;

  • День поиска новых вкусов и запахов;

  • День речной полиции РФ;

  • Всемирный день предотвращения утоплений.

Церковные праздники

День памяти святых мучеников Прокла и Илария

Святые мученики Прокл и Иларий пострадали во время гонений на христиан в начале второго века. Первым арестовали Прокла. Его пытали, чтобы он отрекся от Христа, но мученик остался верен Богу. По пути к месту казни его догнал племянник Илларион и сказал, что тоже верит в Иисуса Христа. За это его заточили в тюрьму и казнили вместе с дядей. Христиане похоронили их в одной могиле.

Церковные праздники
Фото jk_light/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 25 июля

  • Праздник иконы Божией Матери «Троеручица»;

  • Праздник иконы Божией Матери «Самонаписавшаяся»;

  • День памяти преподобного Михаила Малеина.

Православный календарь июль 2024-го. Православный календарь на июль 2024 года: все праздники и именины

Традиции и приметы на 25 июля

Православные верующие 25 июля 2024 года чтят память мучеников Прокла и Илария. В народе праздник получил название «Проклов день».

Традиции праздника

  • Люди старались завершить все работы в поле к этому дню, высушивали сено, чтобы оно не начало гнить.

  • Предки собирали росу тряпками, отжимали их в сосуд, затем умывались водой. Они верили, что роса в этот день обладает целебными свойствами.

  • Знахари и травники занимались сбором лечебных растений после утренней росы.

Традиции и приметы 25 июля
Фото filmfoto/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Незамужним девушкам купаться в открытых водоемах, чтобы не накликать на себя беду.

  • Давать и брать в долг, иначе возникнут финансовые беды.

  • Желать кому-то зла — все обернется против человека.

  • Без необходимости расходовать воду.

  • Ругаться и сквернословить.

Погодные приметы

  • Солнечная погода — к теплой осени.

  • Прохладная погода — к ранней зиме.

  • Урожай грибов — к скорому похолоданию.

  • Нет росы и тумана — будет ненастье.

  • Пчелы громко жужжат — будет жаркая погода.

  • Листья пожелтели — наступит ранняя осень.
Праздники в&nbsp;России и&nbsp;мире: июль 2024. Календарь праздников на июль 2024 года: главные события
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