24 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
24 июля отмечается День флориста, Международный день заботы о себе и День Ольги Страдницы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День флориста
День флориста не имеет статуса официального праздника, но в России уже сложилась традиция отмечать его 24 июля. Именно в этот день, в 2009 году, Флористический союз России выработал требования к квалификации, а также перечень требований к умениям и обязанностям флориста.
Международные праздники
День рождения растворимого кофе
24 июля 1938 года швейцарская компания Nestle выпустила первые банки порошка, который сейчас весь мир знает, как Nescafe. Теперь в эту дату отмечается День растворимого кофе.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 июля
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Международный день заботы о себе;
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День заглядывания в будущее;
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День забвения;
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День кадастрового инженера.
Церковные праздники
День памяти святой равноапостольной княгини Ольги
Чтить княгиню Ольгу стали сразу после смерти, а канонизировали в середине XIII века. В 1547 году Ольгу назвали равноапостольской.
День святой Ольги православная церковь традиционно отмечает 24 июля, в день ее смерти. Ее считают покровительницей вдов и новообращенных христиан.
Какие еще церковные праздники отмечают 24 июля
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Праздник иконы Божией Матери Оковецкой;
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Праздник иконы Божией Матери Рудненской Ратьковской;
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Праздник Барколабовской иконы Божией Матери;
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Воспоминание чуда святой великомученицы Евфимии Всехвальной.
Традиции и приметы на 24 июля
24 июля православные верующие вспоминают святую княгиню Ольгу, а в народе отмечается День Ольги Страдницы. Прозвище «Страдница» связано с полевыми работами, которые активно проводились в этот период.
Традиции праздника
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В этот день предки дружно отправлялись в поля и луга. Одни занимались сбором урожая, другие — заготавливали сено на зиму.
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Крестьяне молились святой Ольге, они просили дать закончить сбор сена до того, как оно начнет гнить.
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Детей отправляли в лес собирать ягоды и грибы. В праздник никто не ленился, все были при деле.
Что нельзя делать
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Заниматься домашними делами, чтобы не потревожить домового.
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Купаться, предки верили, что вода в праздник смоет здоровье и силы.
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Строить планы, обсуждать предстоящие свадьбы, иначе задуманное не сбудется.
Погодные приметы
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Листья опадают с деревьев — к ранней осени.
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Много утренней росы — будет слабый урожай помидоров.
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Жаркая погода — к богатому урожаю зерновых культур.
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Много мошкары — осенью будет много грибов.
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Слышны раскаты грома — к отличному клеву рыбы.