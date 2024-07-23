23 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

23 июля отмечается День дачника, Всемирный день китов и дельфинов и День Антония Громоносца. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День работника специального учета уголовно-исполнительной системы РФ

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений спецучета, которые обеспечивают исполнение приговоров, постановлений и определений судов в отношении осужденных. Дата торжества выбрана неслучайно. 23 июля 1918 года было принято постановление Наркомюста РСФСР «О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового (Временная инструкция)», которое обусловило создание самостоятельного распределительного отделения.

День дачника

День дачника — это неофициальный праздник, который отмечают любители отдыха в загородном доме. Всего в России насчитывается порядка 60 млн дачников.

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Международные праздники

Всемирный день китов и дельфинов

23 июля 1982 года Международная китобойная комиссия установила запрет на китовый промысел после 200 лет беспощадного истребления китов. Праздник учредили в 1986 году, когда запрет официально вступил в силу. Во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены по сей день.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 июля

День заливной тоски;

День жмурок с ярким светом;

День кондитерской посыпки;

Всемирный день синдрома Шегрена.

Церковные праздники

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Aнтoния Киeвo-Пeчepcкoгo

Преподобного Антония молят о плодородии, мире, братолюбии, благочестии, помощи в житейских нуждах, сохранении страны от всякого зла, а также об утешении в скорбях, избавлении от бед, исцелении от болезней. Кроме того, святому Антонию специально молятся о покровительстве монашествующим.

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Какие еще церковные праздники отмечают 23 июля

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве;

Праздник Коневской иконы Божией Матери;

День памяти преподобного Силуана, схимника Печерского.

Традиции и приметы на 23 июля

23 июля 2024 года русская православная церковь чтит память преподобного Антония Печерского. В народе праздник называют День Антония Громоносца.

Традиции праздника

Предки верили, что если у водоема рассказать о горестях и невзгодах, их унесет течением.

Люди начинали день с душа, надевали чистую одежду. Они верили, что так никакая болезнь не пристанет весь год.

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Что нельзя делать

Делать любовные заговоры, они могут обернуться обратным эффектом.

Проливать воду, иначе дела будут провальными.

Плевать в воду, к проблемам со здоровьем.

Допивать напитки за детьми, иначе можно забрать у ребенка здоровье.

Убираться во дворе или доме, а то домовой перестанет охранять жилище.

Погодные приметы