23 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
23 июля отмечается День дачника, Всемирный день китов и дельфинов и День Антония Громоносца. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День работника специального учета уголовно-исполнительной системы РФ
Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений спецучета, которые обеспечивают исполнение приговоров, постановлений и определений судов в отношении осужденных. Дата торжества выбрана неслучайно. 23 июля 1918 года было принято постановление Наркомюста РСФСР «О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового (Временная инструкция)», которое обусловило создание самостоятельного распределительного отделения.
День дачника
День дачника — это неофициальный праздник, который отмечают любители отдыха в загородном доме. Всего в России насчитывается порядка 60 млн дачников.
Международные праздники
Всемирный день китов и дельфинов
23 июля 1982 года Международная китобойная комиссия установила запрет на китовый промысел после 200 лет беспощадного истребления китов. Праздник учредили в 1986 году, когда запрет официально вступил в силу. Во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены по сей день.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 июля
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День заливной тоски;
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День жмурок с ярким светом;
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День кондитерской посыпки;
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Всемирный день синдрома Шегрена.
Церковные праздники
Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Aнтoния Киeвo-Пeчepcкoгo
Преподобного Антония молят о плодородии, мире, братолюбии, благочестии, помощи в житейских нуждах, сохранении страны от всякого зла, а также об утешении в скорбях, избавлении от бед, исцелении от болезней. Кроме того, святому Антонию специально молятся о покровительстве монашествующим.
Какие еще церковные праздники отмечают 23 июля
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Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве;
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Праздник Коневской иконы Божией Матери;
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День памяти преподобного Силуана, схимника Печерского.
Традиции и приметы на 23 июля
23 июля 2024 года русская православная церковь чтит память преподобного Антония Печерского. В народе праздник называют День Антония Громоносца.
Традиции праздника
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Предки верили, что если у водоема рассказать о горестях и невзгодах, их унесет течением.
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Люди начинали день с душа, надевали чистую одежду. Они верили, что так никакая болезнь не пристанет весь год.
Что нельзя делать
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Делать любовные заговоры, они могут обернуться обратным эффектом.
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Проливать воду, иначе дела будут провальными.
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Плевать в воду, к проблемам со здоровьем.
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Допивать напитки за детьми, иначе можно забрать у ребенка здоровье.
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Убираться во дворе или доме, а то домовой перестанет охранять жилище.
Погодные приметы
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Глухой гром — к тихому дождю, а громкий — к ливню.
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Скот ложится во дворе — к ясной погоде.
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Утром трава сухая — к вечернему дождю.
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Голуби лениво воркуют — к теплу.
- Радуга в первой половине дня — к сильному ветру.