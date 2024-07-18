18 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
18 июля отмечается День прогулок под дождем, День идеальной семьи и Афанасьев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.
Праздники в России
День органов государственного пожарного надзора РФ
Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники государственного пожарного надзора. Именно они следят за соблюдением правил пожарной безопасности.
Дата торжества выбрана неслучайно. 18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров были подписаны «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». Сегодня пожарный надзор в России — это эффективная система предупреждения и профилактики пожаров.
Международные праздники
День идеальной семьи
Праздник посвящен парам, в которых партнерам хорошо и комфортно находиться друг с другом. В этот день люди во всем мире отмечают значимость семейных ценностей, любви и поддержки, которые считаются основой счастливой и здоровой семьи.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 июля
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День прогулок под дождем;
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Всемирный день слушания;
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Международный день Нельсона Манделы;
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Дeнь xoзяйcтвeннoй cлужбы opгaнoв внутpeнниx дeл МВД РФ;
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День икры в США.
Церковные праздники
Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Aфaнacия Aфoнcкoгo
Преподобный Афанасий — основатель Великой Лавры на Афоне, почитается как один из величайших святых. Он внес огромный вклад в развитие монашества. В этот день в православных церквях проходят специальные службы, и верующие обращаются к святому с просьбами о помощи и поддержке.
Какие еще церковные праздники отмечают 18 июля
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Праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского;
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Праздник иконы Божией Матери «Домостроительница»;
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День памяти святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы.
Традиции и приметы на 18 июля
18 июля в народе празднуют Афанасьев день. В праздник предки устраивали застолья в память преподобного Афанасия Афонского.
Традиции праздника
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На Руси девушки и парни подолгу смотрели на небо, чтобы наполниться силами. А после заката выходили на улицу и любовались Луной.
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Верующие традиционно отправлялись в храм и обращались к святому с молитвой об избавлении от недугов и болезней. Люди верили, что преподобный Афанасий поможет в решении семейных споров, трудностей в воспитании детей.
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День мужчины проводили в поле, женщины хлопотали по хозяйству. Вечером всей семьей собирались за столом, вели неспешную беседу. Считалось, что обсуждаемые в этот день планы обязательно сбудутся.
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Предки открывали настежь окна, чтобы лунный свет наполнил дом силой и положительной энергией.
Что нельзя делать
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Лгать, любая ложь в этот день принесет несчастья.
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Проводить день в одиночестве, иначе следующий год пройдет в грусти и печали.
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Трогать острые предметы, чтобы случайно не пораниться. Раны, полученные в этот день, будут долго заживать.
Погодные приметы
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Облака желтого цвета — к дождю.
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Пар над землей — к сильным осадкам.
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Ночное небо заполнено звездами — следующий день будет ясным.
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Радуга вечером — к солнечной погоде.
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Радуга в полдень — к ветреной погоде.