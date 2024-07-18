18 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

18 июля отмечается День прогулок под дождем, День идеальной семьи и Афанасьев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.

Праздники в России

День органов государственного пожарного надзора РФ

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники государственного пожарного надзора. Именно они следят за соблюдением правил пожарной безопасности.

Фото Yury Karamanenko/istockphoto.com

Дата торжества выбрана неслучайно. 18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров были подписаны «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». Сегодня пожарный надзор в России — это эффективная система предупреждения и профилактики пожаров.

Международные праздники

День идеальной семьи

Праздник посвящен парам, в которых партнерам хорошо и комфортно находиться друг с другом. В этот день люди во всем мире отмечают значимость семейных ценностей, любви и поддержки, которые считаются основой счастливой и здоровой семьи.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 июля

День прогулок под дождем;

Всемирный день слушания;

Международный день Нельсона Манделы;

Дeнь xoзяйcтвeннoй cлужбы opгaнoв внутpeнниx дeл МВД РФ;

День икры в США.

Церковные праздники

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Aфaнacия Aфoнcкoгo

Преподобный Афанасий — основатель Великой Лавры на Афоне, почитается как один из величайших святых. Он внес огромный вклад в развитие монашества. В этот день в православных церквях проходят специальные службы, и верующие обращаются к святому с просьбами о помощи и поддержке.

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Какие еще церковные праздники отмечают 18 июля

Праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского;

Праздник иконы Божией Матери «Домостроительница»;

День памяти святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы.

Традиции и приметы на 18 июля

18 июля в народе празднуют Афанасьев день. В праздник предки устраивали застолья в память преподобного Афанасия Афонского.

Традиции праздника

На Руси девушки и парни подолгу смотрели на небо, чтобы наполниться силами. А после заката выходили на улицу и любовались Луной.

Верующие традиционно отправлялись в храм и обращались к святому с молитвой об избавлении от недугов и болезней. Люди верили, что преподобный Афанасий поможет в решении семейных споров, трудностей в воспитании детей.

День мужчины проводили в поле, женщины хлопотали по хозяйству. Вечером всей семьей собирались за столом, вели неспешную беседу. Считалось, что обсуждаемые в этот день планы обязательно сбудутся.

Предки открывали настежь окна, чтобы лунный свет наполнил дом силой и положительной энергией.

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Что нельзя делать

Лгать, любая ложь в этот день принесет несчастья.

Проводить день в одиночестве, иначе следующий год пройдет в грусти и печали.

Трогать острые предметы, чтобы случайно не пораниться. Раны, полученные в этот день, будут долго заживать.

Погодные приметы