Джо Байден обратится к нации после выхода из президентской гонки: что он скажет

Президент США Джо Байден обратится к нации с речью о своем будущем после выхода из борьбы за переизбрание на пост главы государства. Ожидается также, что он сообщит о завершении карьеры на посту американского лидера.

«Завтра в 20:00 по восточноамериканскому времени (03:00 четверга по мск. — Ред) я обращусь к нации из Овального кабинета с речью о том, что ждет меня впереди и как я завершу работу для американского народа», — написал глава государства на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее президент США отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента страны Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. Уведомление о выдвижении Харрис поступило в избирком США в понедельник, 22 июля.

Также в тот же день Байден отменил девять запланированных на ближайшие две недели поездок, включая Олимпийские игры, так как он находится на изоляции из-за обнаруженного коронавируса. Также глава США сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку.

Байден вступил в должность президента США 20 января 2021 года. Новые выборы главы государства запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.