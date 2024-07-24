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Друг погибшей МотоТани считает виновником ДТП турецкого блогера Онура

Алина Савинова
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Татьяна Озолина (МотоТаня).
Фото Соцсети

Друг российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной Александр убежден, что турецкий блогер и мотоциклист Онур Обут является виновником ДТП, в котором погибла девушка.

Татьяна Озолина, известная как блогер МотоТаня. Как выглядела самая красивая байкерша России МотоТаня. Известный блогер погибла в ДТП в Турции

По словам молодого человека, МотоТаня водила мотоцикл очень аккуратно в течение всего своего десятилетнего стажа.

«Турки пытаются отмазать своего блогера и сделать виновницей Таню, но по фото знающие люди видят, что у Таниного байка разворочен зад, а у турка нет переда. Ответ очевиден», — цитирует Александра RT.

Татьяна Озолина. «Ее обожали, ей завидовали, ею восхищались». Блогер МотоТаня погибла в Турции: что о ней известно

Озолина погибла 22 июля в Турции в районе Милас Муглы. В день трагедии появились две версии произошедшего. Первая — девушка не справилась с управлением и врезалась в грузовик, а вторая — россиянка столкнулась с мотоциклом Обута. МотоТаня скончалась до приезда скорой помощи, предварительной причиной смерти называлась травма шеи. Гражданин Турции попал в больницу с переломом ноги, а еще один друг Озолиной не пострадал.

Источник: RT
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