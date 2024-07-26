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Олимпиада

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Церемония открытия Олимпиады 2024 в Париже: время начала и как смотреть в прямом эфире

Церемония открытия летних Олимпийских игр начнется в 20.30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Эйфелева башня в Париже.
Фото Global Look Press

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже состоится в пятницу, 26 июля. Начало мероприятия— в 20.30 по московскому времени.

Российские телеканалы не будут транслировать Олимпийские игры в Париже. Тем не менее россияне смогут посмотреть церемонию открытия Игр-2024 на официальном сайте МОК. Для просмотра необходимо пройти регистрацию.

Парад пройдет по реке Сене, в котором будет задействовано 180 лодок. Каждая делегация будет передвигаться на отдельном судне. Спортсмены проплывут 6 километров на 180 лодках по маршруту от Аустерлицкого моста до Йенского моста (возле Эйфелевой башни). На протяжении всего пути будут установлены картины и экраны с трансляцией.

Финальная часть церемонии пройдет на площади Трокадеро. Церемонию смогут увидеть более 320 тысяч зрителей. Также на параде ожидается присутствие 120 глав государств, а президент Франции Эммануэль Макрон выступит с торжественной речью. Узнать подробнее детали предстоящей церемонии открытия можно в материале по ссылке на сайте «СЭ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

Олимпийские кольца на&nbsp;Эйфелевой башне. Церемония открытия Олимпиады 2024 в Париже: онлайн-трансляция

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