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22 декабря, 23:00

Журова: «Кулижникова могут не пустить на Олимпиаду из-за допингового прошлого»

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Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова оценила шансы восьмикратного чемпиона мира, конькобежца Павла Кулижникова выступить на Олимпийских играх 2026 года.

«К сожалению, в случае с Кулижниковым Международный олимпийский комитет (МОК) может придумать все что угодно в последний момент и не пустить его на Олимпийские игры. Олимпиада — это внутренняя трагедия Кулижникова. Он мог спокойно выиграть золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года, на которые МОК не допустил его из-за допингового прошлого. В этом даже сомнений нет. Так же, как и Денис Юсков. Они оба должны были стать олимпийскими чемпионами, но ребяческие косяки прошлого помешали им. Имею в виду нарушение антидопинговых правил по незнанию ввиду юного возраста. Думали тогда, да ничего страшного, в будущем это никак не повлияет. А видите, как это отразилось в итоге на их судьбе», — сказала Журова «ВсеПроСпорт».

Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря разрешил россиянам принимать участие в квалификации к Играм в нейтральном статусе. Кулижников в интервью «СЭ» заявил, что он может не попасть на Олимпиаду из-за старой дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Павел Кулижников
Светлана Журова
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