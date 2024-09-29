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Журова: «Надеюсь, что на карьеру сына еще выпадет Олимпиада»

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила надежду, что ее сын Ярослав Черненко сможет выступить за сборную России на Олимпийских играх.

«Нужно дальше выступать внутри России, готовиться, — приводит ТАСС слова Журовой. — У меня тоже сын в сборной. Как я его мотивирую? Говорю, что нужно настраиваться, выступать готовиться. Надеюсь, что на его карьеру еще выпадет Олимпиада, где он сможет выступить. Хочу, чтобы у нас еще были олимпийские чемпионы. Не хочется быть последней».

В 2023 году конькобежец Черненко стал победителем и призером Кубка России.

В субботу совет Международного союза конькобежцев (ISU) не принял решения о снятии санкций с российских спортсменов, которые действуют с 2022 года.

Источник: ТАСС
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