Союз конькобежцев России заявил о диалоге с ISU по вопросу получения нейтрального статуса спортсменами

Союз конькобежцев России (СКР) сделал заявление по поводу списка спортсменов, которым Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус для участия в отборочном турнире Олимпиады-2026.

Ранее стало известно, что ISU одобрил заявки 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов на статус нейтральных спортсменов.

«Во вторник 13 мая Союз конькобежцев России (СКР) получил от Международного союза конькобежцев (ISU) список спортсменов, представителей конькобежного спорта и шорт-трека, которым предоставлен нейтральный статус на олимпийский сезон 2025/26. СКР находится в постоянном диалоге с ISU по вопросу получения нейтрального статуса спортсменами, не указанными в полученном списке», — говорится в заявлении СКР.

Отборочный турнир состоится с 17 по 21 сентября в Пекине. Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.