Союз конькобежцев России совместно с ISU составляет список для отбора на Олимпийские игры

Президент союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что работает вместе с Международным союзом конькобежцев (ISU) над формированием списка спортсменов для участия в отборе на Олимпийские игры.

Гуляев заявил ТАСС, что организация работает с ISU по формированию списка участников. Критерии понятны, но не так много времени для выработки списка.

Совет ISU допустил российских и белорусских спортсменов к квалификационным соревнованиям на Олимпиаду 2026 года в нейтральном статусе.