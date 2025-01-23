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Сегодня, 13:58

Союз конькобежцев России совместно с ISU составляет список для отбора на Олимпийские игры

Камила Абдурахманова
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Президент союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что работает вместе с Международным союзом конькобежцев (ISU) над формированием списка спортсменов для участия в отборе на Олимпийские игры.

Гуляев заявил ТАСС, что организация работает с ISU по формированию списка участников. Критерии понятны, но не так много времени для выработки списка.

Совет ISU допустил российских и белорусских спортсменов к квалификационным соревнованиям на Олимпиаду 2026 года в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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