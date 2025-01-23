Союз конькобежцев России формирует список спортсменов для участия в квалификации Олимпиады-2026

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о допуске россиян к квалификации Олимпиады-2026 в нейтральном статусе.

«Мы изучили [регламент]. Сейчас плотно работаем с ISU в части формирования списка. Как он будет готов, вы узнаете. Обычный нормальный рабочий процесс», — сказал Гуляев «СЭ».

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе. Олимпиада в Милане пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.