Российские конькобежцы получили визы США и Канады для участия в отборе на Олимпиаду

Российские конькобежцы получили визы для участия в отборочных соревнованиях на Олимпиаду 2026 года в США и Канаде.

«Все спортсмены получили визы в США и Канаду для выступления в отборе», — сообщили ТАСС в Союзе конькобежцев России.



В отборе примут участие Алиса Беккер, Анастасия Григорьева, Ирина Сальникова, Александра Саютина, Анастасия Семенова, Ксения Коржова, Даниил Найденышев и Иван Фруктов, а также шорт-трекисты Анастасия Жеганова, Алена Крылова, Анна Матвеева, Анна Овчинникова, Елена Серегина, Анна Уразова, Петр Котмаков, Даниил Николаев, Иван Посашков и Илларион Саболдашев.



Отборочные этапы Кубка мира пройдут в Солт-Лейк-Сити (с 14 по 16 ноября), Калгари (21-23 ноября), Херенвене (5-7 декабря) и Хамаре (12-14 декабря).