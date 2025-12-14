Российская конькобежка Семенова завоевала олимпийскую лицензию

Российская конькобежка Анастасия Семенова завоевала олимпийскую лицензию в масс-старте.

На этапе Кубка мира в Хамаре (Норвегия) спортсменка показала лучший результат в дивизионе B, а затем заняла 15-е место в дивизионе A и набрала 26 очков в зачет Кубка мира.

После четырех этапов Кубка мира-2025/26 у Семеновой 91 очко, она занимает 21-е место в зачете масс-стартов. Этого достаточно для квалификации на Олимпиаду-2026 — на Игры отбираются 24 лучшие спортсменки.

Ранее другая российская конькобежка Ксения Коржова завоевала квоту на Олимпиаду-2026 на дистанции 3000 метров.