Российская конькобежка поддержала коллег: «Плотный календарь ISU не дает нормально тренироваться»

Олимпийская квалификация россиянки Анастасии Семеновой прошла в рамках напряженного графика, который, по мнению спортсменки, не оставляет времени на полноценную подготовку между этапами. Об этом конькобежка, выступающая на Кубке мира в нейтральном статусе, рассказала в интервью «СЭ».

«Все хотели бы более растянутый график стартов, потому что просто не успевают тренироваться. Получается, что ты бежишь от старта к старту и единственное, что успеваешь, — как-то поддерживать форму», — заявила Семенова, отобравшая на Олимпиаду-2026 по итогам четырех стартов.

Четыре этапа Кубка мира с участием россиянки прошли с минимальными перерывами. Спортсменка пояснила, что при таком раскладе — перелет, одна-две тренировки — и уже старт следующего этапа — невозможно работать над улучшением формы, можно лишь пытаться ее сохранить. Это мнение, по ее словам, разделяют многие зарубежные конькобежцы.