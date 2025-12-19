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19 декабря 2025, 18:45

Российская конькобежка раскритиковала схему отбора на Игры-2026: «Узнавали правила по ходу»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Российская конькобежка Анастасия Семенова, отобравшаяся на Олимпийские игры, заявила в интервью «СЭ», что квалификация была омрачена неразберихой с постоянно уточняемыми правилами ISU.

«По ходу всех четырех этапов Кубка мира мы узнавали все новые и новые правила. Это касается не только нашей команды, а всех спортсменов, потому что речь о нововведениях текущего сезона», — рассказала Семенова.

Спортсменка привела примеры непонятных правил, таких как учет только промежуточных очков для четвертого места в группе Б и сложная система перехода между группами, которая многих запутала. По ее словам, все национальные делегации были обескуражены отсутствием четких регламентов.

Семенова заняла 20-е место в рейтинге масс-старта по итогам четырех этапов Кубка мира.

Анастасия Семенова.«От начала до конца тебя пытаются «убить». Анастасия Семенова — о непростом пути на Олимпиаду
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Анастасия Семенова

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