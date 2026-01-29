Гуляев — о российских конькобежцах на Олимпиаде: «Будем надеяться на лучшее!»

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2026.

«За последние годы скорость и уровень результатов очень сильно выросли. Поэтому, я считаю, что несомненно успех ребят уже в том, что они смогли квалифицироваться на Олимпийские игры, несмотря на все изоляции на международной арене. Будем надеяться на лучшее! Нам осталось совсем немного подождать, и мы все увидим. Сейчас мы можем только пожелать им успехов, болеть за них и морально поддерживать!» — сказал Гуляев «СЭ».

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В играх примут участия конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также двое шорт-трекистов Иван Посашков и Алена Крылова. Они выступят в нейтральном статусе.

Варвара Новичихина