Президент СКР: «Мы все отправили, ждем. Когда наши коллеги из ISU сочтут нужным, они нас проинформируют»

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о заседании совета Международного союза конькобежцев (ISU) 12 мая.

— Не слушайте никого. Давайте доживем. Они уже собирались. Поживем — увидим.

— Вы намекаете на то, что можно ждать хороших новостей?

— Я не намекаю. Прогнозы — дело неблагодарное. Сто процентов не могу сказать, будет ли обсуждаться. Мы все отправили, ждем. Когда наши коллеги из ISU сочтут нужным нас проинформировать, они нас проинформируют. Дальше мы можем говорить все что угодно. Мы всегда надеемся на лучшее. Спортсмены, естественно, готовятся. Все по плану. Все хорошо, — сказал Гуляев «СЭ».

Ранее сообщалось, что состав российских фигуристов и конькобежцев на Олимпиаду в Италию не будет приоритетным вопросом заседания совета Международного союза конькобежцев (ISU) 12 мая.