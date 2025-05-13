Президент Союза конькобежцев России Гуляев: «Мы не знаем причин отказов в нейтральном статусе»

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев прокомментировал для «СЭ» опубликованный Международным союзом конькобежцев (ISU) списков «нейтралов», допущенных к участию в этапах Кубка мира сезона-2025/26 и Олимпийских играх 2026 года.

— Комментировать нечего. Можно лишь констатировать тот факт, что наши лидеры, призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, в списке допущенных отсутствуют. Мы не знаем причин отказа, видим тот же документ, что и все, то что было опубликовано ISU.

Дальнейшие действия пока обсуждать не готов, мы будем консультироваться по этому вопросу со специалистами, — сказал «СЭ» Гуляев.

В списке, опубликованном ISU, отсутствуют сильнейшие российские конькобежцы Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Сергей Трофимов и Виктор Муштаков, а также молодые лидеры российского мужского спринта Тимур Карамов и Никита Базюк.