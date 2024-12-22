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Кулижников: «Не думаю, что нейтральный статус — это хорошая идея. Могут за месяц до Игр отозвать статус или какой-нибудь мельдоний найти»

Сергей Лисин
автор отдела спорта
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Павел Кулижников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Действующий рекордсмен мира на дистанции 500 метров Павел Кулижников в интервью «СЭ» прокомментировал допуск Международным союзом конькобежцев (ISU) россиян до квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе.

— Как воспринял новость?

— Все зависит от критериев. Их нужно узнать поточнее, потому что сейчас все известно лишь в общих чертах. Будем смотреть и ставить цели. Но пока что я не думаю, что нейтральный статус — это хорошая идея; ни для России, ни для спортсменов. Будет много неприятных инцидентов, которые уже случались до этого. Могут за месяц до Олимпиады отозвать статус, могут какой-нибудь мельдоний найти, как уже бывало. Поэтому к данной новости я отношусь крайне скептически. Могу сказать, что я не на все буду согласен.

— Не веришь, что все пройдет гладко?

— Не верю, никак. Это все — формальный допуск, который они там делают для галочки, для себя. Мне видится так. Надеюсь, я ошибаюсь.

Павел Кулижников. «Может, мне еще детородный орган отрезать?» Кулижников — о нейтральном статусе

Павел Кулижников
Коньки
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