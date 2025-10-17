Алдошкин: «Не уверен, что мы бы сразу блеснули в Милане, даже попав туда»

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Даниил Алдошкин выиграл 5000 метров на первом своем старте в сезоне-2025/26 — «Призе Шавырина», который проходит 17-19 октября в Коломне. После победы спортсмен рассказал «СЭ» о том, как оценивает текущий уровень длинных дистанций в российских коньках.

— Мы привыкли до Олимпиады в Пекине, что сборная России — одна из топовых стран в конькобежном мире, что на спринтерских дистанциях, что на многоборских. Но сейчас сборная России находится на уровне очень далеком от допекинских результатов. Можно называть много причин, почему так произошло, от смены тренеров, руководства, ухода спортсменов в другие страны, завершения карьеры некоторых опытных атлетов, но я не считаю, что это является оправданием нынешней ситуации. При этом я не снимаю с себя ответственности, что стал хуже бегать, чем в олимпийский сезон, пока по крайней мере.

Конькобежный спорт — это вид, где все живут Олимпийскими играми. То есть что это значит? Четырехлетие. Все живут циклом. От одного цикла к другому. Сейчас идет окончание цикла, то есть четвертый год, впереди Олимпиада, на которую большинство российских спортсменов не могут попасть по тем или иным причинам. Но я не уверен, что и попав туда мы бы там сразу блеснули.