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Сегодня, 19:25

ISU получил информацию от МОК о квалификации россиян на Олимпиаду

Алина Савинова
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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) получил сведения от Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу квалификации российских спортсменов на Олимпийские игры, сообщает РИА «Новости».

Как отмечает источник, информация касается процесса квалификации россиян и белорусов на прошедшую в Париже Олимпиаду, на которой атлеты выступали в нейтральном статусе, а их награды не отображались в медальной таблице соревнований.

Александра Трусова на&nbsp;чемпионате Европы-2022. В Лозанне закончился совет ISU. Официальных новостей нет, но, по слухам, россиян снова «забанили»

Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Италии.

Спортсмены из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ISU с марта 2022 года. 28 сентября генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что совет Международного союза конькобежцев принял решение о продлении отстранения российских и белорусских атлетов.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
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