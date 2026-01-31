Лобышева об Олимпиаде в Милане: «Буду следить, но без особого энтузиазма, поскольку нет наших лидеров»

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Екатерина Лобышева поделилась с «СЭ» ожиданиями от Олимпиады-2026.

«Сугубо мое мнение: к сожалению, до этой Олимпиады не были допущены наши сильнейшие ребята во многих видах спорта. Поэтому интерес не настолько велик, как раньше. По мере занятости буду следить за Играми. Но без особого энтузиазма, поскольку нет наших лидеров», — сказала Лобышева «СЭ».

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В Играх примут участие 13 спортсменов из России, все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.