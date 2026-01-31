Олимпиада 2026
Конькобежный спорт
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Конькобежный спорт

ОИ Милан Кортина 2026

31 января, 16:01

Лобышева об Олимпиаде в Милане: «Буду следить, но без особого энтузиазма, поскольку нет наших лидеров»

Александр Абустин
корреспондент

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Екатерина Лобышева поделилась с «СЭ» ожиданиями от Олимпиады-2026.

«Сугубо мое мнение: к сожалению, до этой Олимпиады не были допущены наши сильнейшие ребята во многих видах спорта. Поэтому интерес не настолько велик, как раньше. По мере занятости буду следить за Играми. Но без особого энтузиазма, поскольку нет наших лидеров», — сказала Лобышева «СЭ».

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В Играх примут участие 13 спортсменов из России, все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Олимпиада
Екатерина Лобышева

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
US Open-2026: главная информация о турнире «Большого шлема»
Состояние пострадавшего при атаке ВСУ в Подмосковье мальчика стабилизировано
В МИД Ирана описали зависимость США от лжи цитатой из Достоевского
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Европа променяла сжиженный природный газ на поставки по «Турецкому потоку»
В НХЛ есть игрок, забивающий чаще Овечкина. Сможет ли он побить великий рекорд россиянина?
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
«Ждем аналогичного решения от европейцев». Всемирная федерация стрельбы из лука сняла санкции с россиян
Чемпионат мира в США станет для российских лучников первым стартом с флагом
Мельникова о музыке на церемонии награждения на ЧЕ: «Нам бы хотелось слушать другую, более близкую сердцу композицию»
Борисова — в пятерке сильнейших. Итоги финала личного многоборья чемпионата мира во Франкфурте
Всемирная федерация стрельбы из лука сняла все ограничения с российских спортсменов
«Решение является обязательным». Смогут ли пилоты из России выступать под своим флагом в недружественных странах?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Скобликова поддержала россиян перед Олимпиадой-2026: «Мнение, что Игры смотреть не надо — ерунда»

Конькобежки Коржова и Семенова с опозданием вылетели на Олимпиаду-2026
Новости
RSS RSS
Все новости