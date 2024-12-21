Васильев — о допуске фигуристов и конькобежцев: «Приятное предзнаменование, но рано утверждать, что лед тронулся»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал допуск российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов до участия в квалификации Олимпийских игр 2026 года.

«Пока о системном характере вряд ли можно говорить. Приятное предзнаменование, но рано утверждать, что лед тронулся. Хорошо, что и до зимних видов спорта это дошло. Очень надеюсь, что и в других федерациях задумаются о допуске. Внешне каждая федерация живет своей жизнью, и, наверное, так и должно быть. Но на самом деле это было сделано по указке сверху. Они просто выполняют чью-то волю. Почему-то уверен, что именно так обстояло дело», — цитирует «ВсеПроСпорт» Васильева.

20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе.