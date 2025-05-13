Олимпиада
13 мая, 18:04

18 российских конькобежцев и шорт-трекистов допущены к отбору на Олимпиаду

Алина Савинова

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов на статус нейтральных спортсменов для участия в квалификационном турнире на Олимпиаду-2026 в Италии, сообщается на сайте организации.

В список вошли Александра Саютина, Анастасия Григорьева, Анастасия Жеганова, Ирина Сальникова, Ксения Коржова, Алиса Беккер, Анастасия Семенова, Алена Крылова, Анна Овчинникова, Елена Серегина, Анна Уразова, Анна Матвеева, Иван Посашков, Иван Фруктов, Даниил Николаев, Петр Котмаков, Илларион Саболдашев и Даниил Найденышев.

Отмечается, что данный состав является окончательным и не будет дополнен.

ISU также одобрил заявки четырех российских фигуристов-одиночников на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года, но не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты.

Отборочный турнир состоится с 17 по 21 сентября в Пекине. Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

