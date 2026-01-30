Сноуборд, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований

Опубликовано расписание соревнований по сноуборду на Олимпиаде-2026

Соревнования по сноуборду в рамках Олимпийских игр-2026 пройдут с 5 по 18 февраля. В Милане и Кортине будут разыграны 11 комплектов медалей.

Расписание соревнования по сноуборду на Олимпиаде-2026

5 февраля, четверг

21.30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация

7 февраля, суббота

21.30. Мужчины. Биг-эйр. Финал

8 февраля, воскресенье

11.00. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация

11.00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация

15.00. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал

15.00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал

21.30. Женщины. Биг-эйр. Квалификация

9 февраля, понедельник

21.30. Женщины. Биг-эйр. Финал

11 февраля, среда

12.30. Женщины. Хаф-пайп. Квалификация

21.30. Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация

12 февраля, четверг

12.00. Мужчины. Кросс. Квалификация

15.30. Мужчины. Кросс. Финал

21.30. Женщины. Хаф-пайп. Финал

13 февраля, пятница

12.00. Женщины. Кросс. Квалификация

15.30. Женщины. Кросс. Финал

21.30. Мужчины. Хаф-пайп. Финал

15 февраля, воскресенье

13.00. Смешанные команды. Кросс. Квалификация

15.30. Смешанные команды. Кросс. Финал

16 февраля, понедельник

12.30. Женщины. Слоуп-стайл. Квалификация

16.00. Мужчины. Слоуп-стайл. Квалификация

17 февраля, вторник

15.00. Женщины. Слоуп-стайл. Финал

18 февраля, среда

15.00. Мужчины. Слоуп-стайл. Финал

Время начала — московское.

FIS отказал российским сноубордистам в допуске к отборочным турнирам на Олимпиаду-2026.

Полный календарь соревнований по видам спорта и дням доступен в разделе зимних Олимпийских игр на сайте «СЭ».