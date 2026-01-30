Сноуборд, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований
Соревнования по сноуборду в рамках Олимпийских игр-2026 пройдут с 5 по 18 февраля. В Милане и Кортине будут разыграны 11 комплектов медалей.
Расписание соревнования по сноуборду на Олимпиаде-2026
5 февраля, четверг
21.30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
7 февраля, суббота
21.30. Мужчины. Биг-эйр. Финал
8 февраля, воскресенье
11.00. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
11.00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
15.00. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал
15.00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал
21.30. Женщины. Биг-эйр. Квалификация
9 февраля, понедельник
21.30. Женщины. Биг-эйр. Финал
11 февраля, среда
12.30. Женщины. Хаф-пайп. Квалификация
21.30. Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация
12 февраля, четверг
12.00. Мужчины. Кросс. Квалификация
15.30. Мужчины. Кросс. Финал
21.30. Женщины. Хаф-пайп. Финал
13 февраля, пятница
12.00. Женщины. Кросс. Квалификация
15.30. Женщины. Кросс. Финал
21.30. Мужчины. Хаф-пайп. Финал
15 февраля, воскресенье
13.00. Смешанные команды. Кросс. Квалификация
15.30. Смешанные команды. Кросс. Финал
16 февраля, понедельник
12.30. Женщины. Слоуп-стайл. Квалификация
16.00. Мужчины. Слоуп-стайл. Квалификация
17 февраля, вторник
15.00. Женщины. Слоуп-стайл. Финал
18 февраля, среда
15.00. Мужчины. Слоуп-стайл. Финал
Время начала — московское.
FIS отказал российским сноубордистам в допуске к отборочным турнирам на Олимпиаду-2026.
Полный календарь соревнований по видам спорта и дням доступен в разделе зимних Олимпийских игр на сайте «СЭ».