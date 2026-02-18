Китайский сноубордист Су Йи Мин завоевал золото в слоупстайле на Олимпиаде
Китайский сноубордист Су Йи Мин победил в слоупстайле на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В финале в лучшей из трех попыток он набрал 82,41 балла. Для сборной Китая это первая золотая медаль на Играх в Италии.
Второе место занял Таига Хасегава из Японии (82,13), третье — американнец Джейк Кантер (79,36).
22-летний Су Йи Мин стал двукратным олимпийским чемпионом. Первое золото он завоевал на Играх в Пекине. На Олимпиаде в Италии Су Йи Мин взял вторую медаль, ранее он стал бронзовым призером в дисциплине «биг-эйр».
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
Сноуборд
Милан (Италия)
Зимние Олимпийские игры — 2026
Мужчины
Слоупстайл
Финал
1. Су Йи Мин (Китай) — 82,41
2. Таига Хасегава (Япония) — 82,13
3. Джейк Кантер (США) — 79,36
4. Маркус Клевеланн (Норвегия) — 78,96
5. Ромен Аллеман (Франция) — 76,95
6. Редмонд Джерард (США) — 76,60
7. Дэйн Мензис (Новая Зеландия) — 76,10
8. Марк Макморрис (Канада) — 75,50
9. Оливер Мартин (США) — 75,36
10. Кэмерон Спэлдинг (Канада) — 75,13
11. Рема Кимата (Япония) — 72,80
12. Монс Ройсланн (Норвегия) — 46,50