ОИ Милан Кортина 2026

13 февраля, 17:30

Фишналлер объяснил, зачем на его шлеме флаг России: «Никакой политики»

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото Reuters

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер в интервью «СЭ» объяснил, почему выступал на Играх в Милане с российским флагом на шлеме.

— Почему вы выступали на Играх-2026 с российским флагом?

— Это моя седьмая Олимпиада. Я наклеил флаги всех стран, где участвовал: Сочи, Пхенчхан, Пекин, Ванкувер, Солт-Лейк-Сити, Нагано, Турин. Это моя работа, в которую я вложил многое, равно как и моя жена, мои дети. Чтобы принимать участие в таком большом количестве Олимпиад, пришлось пойти на определенные жертвы. И это у меня никто не отнимет. Я горжусь, что выступал в Сочи. Это была фантастическая Олимпиада. Именно поэтому на моем шлеме рядом располагаются флаги США, Канады, Китая, Кореи, Италии, Японии и России. Смысл только в этом. Здесь нет никакого политического подтекста.

Роланд Фишналлер.«Ехал до Сочи 16 дней на велосипеде». Итальянец, полюбившийся россиянам на Олимпиаде-2026, — о шлеме с флагами, борще и клубнике

— Россияне восприняли это как жест поддержки. Вы об этом знали?

— Теперь я знаменит в России? (Смеется.) Но никакого другого смысла. Просто в честь Олимпиады в Сочи.

Олимпиада
Сноуборд

