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ОИ Милан Кортина 2026

1 января, 16:14

FIS отказала четырем российским сноубордистам в получении нейтрального статуса

Игнат Заздравин
Корреспондент

Старший тренер сборной России в параллельных дисциплинах Денис Салагаев рассказал, что четырем российским спортсменам отказали в выдаче нейтрального статуса.

«Отказали Александре Паршиной, Игорю Слуеву, Софии Надыршиной, Яне Ульяновой», — цитирует Салагаева matchtv.ru.

По словам тренера, отказ мотивирован нарушением антидопинговых правил, но Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не привела подробностей. Салагаев отметил, что у всех четырех сноубордистов был шанс отобраться на Олимпиаду.

Зимние олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: matchtv.ru
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