FIS отказала четырем российским сноубордистам в получении нейтрального статуса

Старший тренер сборной России в параллельных дисциплинах Денис Салагаев рассказал, что четырем российским спортсменам отказали в выдаче нейтрального статуса.

«Отказали Александре Паршиной, Игорю Слуеву, Софии Надыршиной, Яне Ульяновой», — цитирует Салагаева matchtv.ru.

По словам тренера, отказ мотивирован нарушением антидопинговых правил, но Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не привела подробностей. Салагаев отметил, что у всех четырех сноубордистов был шанс отобраться на Олимпиаду.

Зимние олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.