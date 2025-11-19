Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Сноуборд

Милан-2026

Сегодня, 16:20

CAS примет решение по участию российских сноубордистов в Олимпиаде не позднее 3 декабря

Игнат Заздравин
Корреспондент

Глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров рассказал, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) должен принять решение по возможному участию российских сноубордистов в Олимпийских играх.

«Мы рассчитываем, что 3 декабря будет принято какое-то решение. Не первый год мы отстранены, никакой конкретики. Но если конкретика появится, мы будем на связи со всеми службами», — цитирует Тихомирова ТАСС.

Международная федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в октябре продлила отстранение российских спортсменов. В ответ российские представители направили апелляцию в CAS.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сноуборд
Читайте также
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Посол РФ в США заявил об отказе Госдепа возобновить авиасообщение с Россией
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
СМИ сообщили об отказе США от предложения Мадуро покинуть пост президента позже
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов. Неожиданный союзник
Майгуров: «Фуркад предложил стать проводником между МОК, IBU и Союзом биатлонистов России»
Роднина не считает слова Ковентри двойными стандартами: «Не она принимала решения. Когда Кирсти пришла, стало какое-то послабление»
Тарасова назвала позором заявление Ковентри: «Как МОК не смешивает политику и спорт? Мы не участвуем в соревнованиях»
Австриец Фермойлен: «Большинство европейских лыжников будут рады возвращению россиян»
«Спортсмены из разных стран должны выступать без политического вмешательства». Что значат новые заявления главы МОК?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Олюнин: «Никогда не думал об Олимпиаде-2026. Не совсем готов ехать под нейтральным флагом»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости