CAS примет решение по участию российских сноубордистов в Олимпиаде не позднее 3 декабря

Глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров рассказал, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) должен принять решение по возможному участию российских сноубордистов в Олимпийских играх.

«Мы рассчитываем, что 3 декабря будет принято какое-то решение. Не первый год мы отстранены, никакой конкретики. Но если конкретика появится, мы будем на связи со всеми службами», — цитирует Тихомирова ТАСС.

Международная федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в октябре продлила отстранение российских спортсменов. В ответ российские представители направили апелляцию в CAS.