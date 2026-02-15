Клебо стал первым девятикратным чемпионом в истории зимних Олимпиад

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым девятикратным чемпионом в истории зимних Олимпийских игр.

В воскресенье 29-летний спортсмен в составе сборной Норвегии выиграл эстафету на Олимпиаде-2026.

Эта победа позволила Клебо обогнать по числу первых мест трех соотечественников — лыжников Бьорна Дэли и Марит Бьорген и биатлониста Оле Эйнара Бьорндалена.

Победа в эстафете стала для Клебо четвертой на Играх в Милане после первых мест в скиатлоне, спринте и гонке с раздельным стартом.

В Пекине-2022 на его счету золото в личном и командном спринтах, в Пхенчхане-2018 — в личном и командном спринтах и эстафете.

