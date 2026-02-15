15 февраля, 15:06

Клебо стал первым девятикратным чемпионом в истории зимних Олимпиад

Йоханнес Клебо.
Фото AFP

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым девятикратным чемпионом в истории зимних Олимпийских игр.

В воскресенье 29-летний спортсмен в составе сборной Норвегии выиграл эстафету на Олимпиаде-2026.

Эта победа позволила Клебо обогнать по числу первых мест трех соотечественников — лыжников Бьорна Дэли и Марит Бьорген и биатлониста Оле Эйнара Бьорндалена.

Клебо — лучший зимник в истории. У Йоханнеса теперь девять олимпийских титулов

Победа в эстафете стала для Клебо четвертой на Играх в Милане после первых мест в скиатлоне, спринте и гонке с раздельным стартом.

В Пекине-2022 на его счету золото в личном и командном спринтах, в Пхенчхане-2018 — в личном и командном спринтах и эстафете.

Кто на кого выйдет в плей-офф хоккея, Клебо в гонке за новым золотом: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

