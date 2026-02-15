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Дементьев — о рекорде Клебо: «Если бы наша сборная участвовала, думаю, ему было бы не так просто это сделать»

Александр Абустин
корреспондент

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о рекорде норвежца Йоханнеса Клебо по победам на зимних Олимпийских играх.

15 февраля Клебо в составе сборной Норвегии выиграл эстафету на Олимпиаде-2026. Эта победа позволила 29-летнему лыжнику стать первым девятикратным чемпионом в истории зимних Игр.

«Однозначно, здорово, что история творится на наших глазах. Клебо настраивался на этот рекорд, подтвердил это своей готовностью. Хорошо, что есть такие гонщики. Если бы наша сборная участвовала, думаю, ему было бы не так просто это сделать», — сказал Дементьев «СЭ».

Клебо обогнал по числу первых мест на зимних Олимпиадах трех соотечественников — лыжников Бьорна Дэли и Марит Бьорген и биатлониста Оле Эйнара Бьорндалена.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 15&nbsp;февраля.Клебо стал 9-кратным олимпийским чемпионом, кто на кого выйдет в плей-офф хоккея: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане
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