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Вяльбе назвала условие для участия российских лыжников на Олимпиаде-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, при каком условии российские лыжники смогут принять участие в зимней Олимпиаде-2026.

По словам главы ФЛГР, потенциальное участие россиян зависит от возможной разморозки для них квот от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Как известно, в лыжных гонках нет олимпийской квалификации. Наши FIS-пункты условно заморожены, если они разморозятся, мы будем иметь свои квоты, как раньше, — сказала Вяльбе. — Соответствующее решение принимает совет FIS. От того, что мы общаемся с кем-то оттуда, ничего не зависит», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

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В конце декабря 2024 года Михаил Дегтярев заявлял, что Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет страны (ОКР) поддержат всех российских спортменов, которые поедут на зимнюю Олимпиаду-2026.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Елена Вяльбе
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