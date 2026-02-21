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ОИ Милан Кортина 2026

21 февраля, 17:55

Веденин-младший — о Коростелеве: «Обязательно станет олимпийским чемпионом»

Александр Абустин
корреспондент

Президент Федерации лыжных гонок Москвы Вячеслав Веденин-младший в комментарии для «СЭ» поделился мнением о выступлении Савелия Коростелева в марафоне на 50 километров на Олимпиаде-2026.

«Савелий обязательно станет олимпийским чемпион. Он старался лидировать, поддерживал достойный темп до конца гонки. В дистанционных гонках и полтиннике Коростелев может претендовать на самые высокие награды. В следующем году чемпионат мира и это хороший плацдарм для медали на нем», — сказал Веденин-младший «СЭ».

22-летний Коростелев финишировал на пятой позиции, проиграв победителю Йоханнесу Клебо 3 минуты и 16 секунд.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Йоханнес Клебо и&nbsp;Савелий Коростелев.Коростелев — без медали в олимпийском марафоне и в тени шестого золота Клебо. Но все равно Савелий очень крут

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Савелий Коростелев
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