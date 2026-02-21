Веденин-младший — о Коростелеве: «Обязательно станет олимпийским чемпионом»

Президент Федерации лыжных гонок Москвы Вячеслав Веденин-младший в комментарии для «СЭ» поделился мнением о выступлении Савелия Коростелева в марафоне на 50 километров на Олимпиаде-2026.

«Савелий обязательно станет олимпийским чемпион. Он старался лидировать, поддерживал достойный темп до конца гонки. В дистанционных гонках и полтиннике Коростелев может претендовать на самые высокие награды. В следующем году чемпионат мира и это хороший плацдарм для медали на нем», — сказал Веденин-младший «СЭ».

22-летний Коростелев финишировал на пятой позиции, проиграв победителю Йоханнесу Клебо 3 минуты и 16 секунд.

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