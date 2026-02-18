Васильев считает победы Латыниной на Олимпийских играх более значимыми, чем победы Клебо

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что советская гимнастка Лариса Латынина завоевала золотые медали Олимпийских игр в соперничестве с сильнейшими спортсменами своего времени, поэтому ее победы более значимы, чем победы норвежского лыжника Йоханнеса Клебо.

Норвежец поднялся на второе место по количеству золотых медалей в истории Олимпийских игр. В среду, 18 февраля, 29-летний спортсмен в дуэте с Эйнаром Хедегартом выиграл командный спринт на Олимпиаде-2026 в Милане и взял 10-е золото в карьере.

«Конечно, 10 побед на Олимпийских играх — звучит очень красиво. Но настоящие специалисты в области спорта всегда будут скептически относиться к рекордам Клебо, так как он их завоевывает без конкуренции со стороны главных соперников. А когда вскроются секреты норвежской подготовки, в первую очередь фармакологической, все его медали превратятся в бижутерию», — сказал Васильев ТАСС.

По количеству высших олимпийских наград Клебо обошел Латынину, американскую пловчиху Кэти Ледеки, финского легкоатлета Пааво Нурми, американских пловцов Марка Спитца и Калеба Дресселя и американского легкоатлета Карла Льюиса (у всех по 9).

В истории Игр Клебо теперь уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23).

