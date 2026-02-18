Олимпиада 2026
Лыжные гонки
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Лыжные гонки

ОИ Милан Кортина 2026

18 февраля, 15:31

Васильев считает победы Латыниной на Олимпийских играх более значимыми, чем победы Клебо

Анастасия Пилипенко

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что советская гимнастка Лариса Латынина завоевала золотые медали Олимпийских игр в соперничестве с сильнейшими спортсменами своего времени, поэтому ее победы более значимы, чем победы норвежского лыжника Йоханнеса Клебо.

Норвежец поднялся на второе место по количеству золотых медалей в истории Олимпийских игр. В среду, 18 февраля, 29-летний спортсмен в дуэте с Эйнаром Хедегартом выиграл командный спринт на Олимпиаде-2026 в Милане и взял 10-е золото в карьере.

«Конечно, 10 побед на Олимпийских играх — звучит очень красиво. Но настоящие специалисты в области спорта всегда будут скептически относиться к рекордам Клебо, так как он их завоевывает без конкуренции со стороны главных соперников. А когда вскроются секреты норвежской подготовки, в первую очередь фармакологической, все его медали превратятся в бижутерию», — сказал Васильев ТАСС.

По количеству высших олимпийских наград Клебо обошел Латынину, американскую пловчиху Кэти Ледеки, финского легкоатлета Пааво Нурми, американских пловцов Марка Спитца и Калеба Дресселя и американского легкоатлета Карла Льюиса (у всех по 9).

В истории Игр Клебо теперь уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23).

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 18&nbsp;февраля.Десятое золото Клебо и четвертьфиналы в хоккее: онлайн-трансляция Олимпиада 2026 в Милане

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Йоханнес Клебо
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Лариса Латынина

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Новый обмен ударами между США и Ираном затронул Кувейт. Что пишут СМИ
СКА снова хочет собрать суперсостав. Кто будет тренером «Локомотива»? Главные инсайды КХЛ
Мы загнали юристов ИИХФ в угол? Или нас продолжат жарить на сковородке? Что означает отмена бана России в хоккее
Беспилотники атаковали три танкера у берегов Турции
Захарова обвинила компанию Palantir в потворстве политике Киева
«Колорадо» проиграл «Вегасу» в финале Западной конференции
Популярное видео
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
Боб Хартли уходит после победы
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» на грани поражения
«Ак Барс» на грани поражения
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Норвежский лыжник Клебо обошел советскую гимнастку Латынину по числу золотых медалей Олимпиад

Алыпов — о Клебо: «На сегодняшний день он непобедим»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости