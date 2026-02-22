В сборной Германии отреагировали на ошибку Непряевой при смене лыж в марафоне на Олимпиаде-2026

Сервисмен сборной Германии прокомментировал ошибку российской лыжницы Дарьи Непряевой при смене лыж в марафоне на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх-2026.

23-летняя россиянка заехала в чужой бокс, надев лыжи немки Катарины Хенниг.

«До нас дошла информация, что кто-то забрал лыжи Катарины, так что мы просто подготовили новую пару. Да, это не самая лучшая пара лыж, но лучше чем ничего. Повлияло ли это на Катарину? Да нет, она даже не знает про эту ситуацию, просто продолжает гонку. Непряеву нужно дисквалифицировать? Честно, в этой ситуации я не знаю, что хорошо, а что нет. В первую очередь я делаю свою работу и подготавливаю лыжи для спортсменов», — сказал сервисмен в эфире Okko Sport.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.