Олимпиада 2026
Лыжные гонки
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Лыжные гонки

ОИ Милан Кортина 2026

2 декабря 2025, 14:48

Источник в ОКР прояснил двусмысленность заявления CAS: «Олимпийцы допущены как нейтралы при соблюдении критериев»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Источник в ОКР подтвердил «СЭ», что решение CAS о допуске российских представителей лыжных видов спорта как нейтралов к олимпийским квалификационным соревнованиям касается всех спортсменов:

— CAS, конечно, по-идиотски пишет пресс-релизы. В резолютивной части все гораздо четче сказано: олимпийцы допущены как нейтралы при соблюдении критериев. А паралимпийцы — на тех же условиях, что и остальные параатлеты, то есть с флагом и гимном, — сказали в ОКР.

Ранее Международный спортивный суд (CAS) опубликовал медиарелиз по апелляциям российских и белорусских лыжников на решение Международной федерации лыжных видов спорта не допускать их к отборочным олимпийским турнирам. Формулировки релиза оставили множество вопросов, так как являются двусмысленными.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по лыжным гонкам

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Сборная Ирана улетела из США сразу после матча с Новой Зеландией на ЧМ
В Польше задержали двух человек по делу об убийстве Скрепецкого
Основной очаг возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидирован
Флаг-футбол. Первый матч Ирана на ЧМ-2026 омрачен акциями протеста и освистыванием гимна
ЧМ-2026: 40-летний вратарь Кабо-Верде по прозвищу "Бабуля" стал героем и расплакался, статистика позора Испании, тренера Туниса рассчитали
Начались переговоры о вступлении Молдавии и Украины в ЕС. Что нужно знать
Популярное видео
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Российские фигуристы не вошли в список участников этапов Гран-при сезона-2026/27
Роднина считает, что ISU допустит российских спортсменов к международным соревнованиям
Карелин призвал прекратить критику Исинбаевой: «Она уникальная дочь России»
Тарасова: «ISU больше не посмеет отложить участие русских в международных соревнованиях»
ISU представит обновленную информацию по допуску российских спортсменов в ближайшие недели
В Федерации бобслея России рассказали о тяжелом финансовом положении IBSF: «У них на счету порядка 60 тысяч евро»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Губерниев — о решении CAS: «Времени мало, но шансы принять участие в Олимпиаде есть»

Журова призвала FIS в короткие сроки разработать критерии допуска россиян к турнирам
Новости
RSS RSS
Все новости