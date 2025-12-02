Источник в ОКР прояснил двусмысленность заявления CAS: «Олимпийцы допущены как нейтралы при соблюдении критериев»

Источник в ОКР подтвердил «СЭ», что решение CAS о допуске российских представителей лыжных видов спорта как нейтралов к олимпийским квалификационным соревнованиям касается всех спортсменов:

— CAS, конечно, по-идиотски пишет пресс-релизы. В резолютивной части все гораздо четче сказано: олимпийцы допущены как нейтралы при соблюдении критериев. А паралимпийцы — на тех же условиях, что и остальные параатлеты, то есть с флагом и гимном, — сказали в ОКР.

Ранее Международный спортивный суд (CAS) опубликовал медиарелиз по апелляциям российских и белорусских лыжников на решение Международной федерации лыжных видов спорта не допускать их к отборочным олимпийским турнирам. Формулировки релиза оставили множество вопросов, так как являются двусмысленными.