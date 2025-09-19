В МОК допустили, что FIS может рассмотреть вариант допуска россиян

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) может рассмотреть вариант с допуском российских спортсменов на соревнования под ее эгидой.

«Мы работаем с международными федерациями, чтобы понимать, как спортсменам отбираться на Олимпиаду, — цитирует ТАСС спортивного директора МОК Пьера Дюкрей. — Вы слышали, что некоторые федерации не открыли двери. Нам остается работать с теми, кто уже дал возможность или еще может предоставить такую возможность. Международный союз конькобежцев уже это сделал, федерация ски-альпинизма, FIS еще может открыть двери. Мы близко работаем, чтобы понять, есть ли еще какая-то возможность отобраться».

Отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой FIS действует с марта 2022 года.