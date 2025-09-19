Олимпиада
19 сентября, 18:08

В МОК допустили, что FIS может рассмотреть вариант допуска россиян

Руслан Минаев

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) может рассмотреть вариант с допуском российских спортсменов на соревнования под ее эгидой.

«Мы работаем с международными федерациями, чтобы понимать, как спортсменам отбираться на Олимпиаду, — цитирует ТАСС спортивного директора МОК Пьера Дюкрей. — Вы слышали, что некоторые федерации не открыли двери. Нам остается работать с теми, кто уже дал возможность или еще может предоставить такую возможность. Международный союз конькобежцев уже это сделал, федерация ски-альпинизма, FIS еще может открыть двери. Мы близко работаем, чтобы понять, есть ли еще какая-то возможность отобраться».

Отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой FIS действует с марта 2022 года.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
  • Фирсыч

    Допускать ты можешь всё, что угодно. Но от твоего допуска ничего не зависит.

    19.09.2025

  • spartsmen

    а я допускаю, что могу рассмотреть запуск мок на марс с помощью маска...

    19.09.2025

