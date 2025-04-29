Олимпиада
29 апреля, 15:54

В ФЛГР ожидают решения по допуску российских лыжников на Олимпиаду в июне

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, когда в организации ждут решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по допуску российских лыжников на Олимпийские игры 2026 года.

«Мы ждем решения международной федерации в середине июня», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

Алексей Петухов.«Могут быть подставы, зная «любовь» к нам». Алексей Петухов — о перспективах возвращения российских лыжников

Российские и белорусские спортсмены лишены возможности выступать на соревнованиях FIS с марта 2022 года.

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.

Источник: ТАСС
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Доказательства Родченкова подошли к концу. Половина из них оказались пустышкой
Лыжник Коростелев верит, что в CAS отменят решение о недопуске на Олимпиаду
Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
Фигурист Даниелян сравнил возвращение на международную арену с наблюдением за космосом из лужи
В Европе готовятся к отмене соревнований из-за недопуска россиян. Противостояние входит в решающую фазу
Карпин рассказал, что планирует следить за ЧМ-2026
