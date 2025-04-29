В ФЛГР ожидают решения по допуску российских лыжников на Олимпиаду в июне

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, когда в организации ждут решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по допуску российских лыжников на Олимпийские игры 2026 года.

«Мы ждем решения международной федерации в середине июня», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

Российские и белорусские спортсмены лишены возможности выступать на соревнованиях FIS с марта 2022 года.

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.