Милан-2026

Сегодня, 11:07

Шведская лыжница Сван намерена бойкотировать Олимпиаду-2026 в случае допуска россиян

Павел Лопатко

Шведская лыжница Линн Сван заявила о возможном бойкоте Олимпиады-2026 в случае допуска на нее российских спортсменов.

«Если вы спросите меня здесь и сейчас, то мой ответ будет таким: я не хочу соревноваться. Не знаю, как я буду себя чувствовать, если окажусь на старте Олимпиады, а они будут рядом. Я могу лишь надеяться, что у меня хватит выдержки в такой ситуации. Потому что меньше всего мне хочется потерять принципиальность в этом деле — есть вещи важнее спорта», — цитирует ТАСС интервью Сван газете Expressen.

Сван 25 лет, она побеждала на этапах Кубка мира, но не завоевывала медали Олимпийских игр.

Ранее канал TV2 сообщил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) была близка к тому, чтобы вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Организация рассчитывала принять решение в пользу допуска россиян на заседании в сентябре, однако его пришлось отложить из-за полярных мнений ряда руководителей FIS.

Если на очередном заседании в октябре у членов совета FIS не будет единого мнения, то вопрос о допуске могут вынести на голосование. При положительном исходе россияне смогут выступить на этапах Кубка мира — отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2026.

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года. 19 сентября спортивный директор МОК Пьер Дюкрей заявил, что есть вероятность того, что лыжникам из России будет дан шанс отобраться на Олимпиаду.

Источник: ТАСС
