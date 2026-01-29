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29 января, 16:20

Сервисмен сборной России: «Забрал в Европу лучшие варианты Коростелева и Устюгова. Недостатка лыж у меня нет»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Сервисмен сборной России по лыжным гонкам Евгений Уфтиков, который первым из нашей бригады получил нейтральный статус, рассказал «СЭ» о том, как готовил лыжи Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой к тестам на фтор.

— Сложно ли после четырех лет отсутствия было привыкать и адаптироваться к снегу, лыжам без фтора, теплой европейской погоде? Как происходили эти процессы адаптации?

— В Давосе не было тепло. Лыжи во многом сохранились с европейскими шлифтами. Нет, конечно, многие пары были уже с российскими наработками. Я забрал с собой лучшие варианты и Савелия, и Сергея Устюгова. Поэтому недостатка лыж у меня нет.

— Переживали или, может, по-прежнему переживаете перед стартом, что вдруг обнаружат фтор на контроле?

— Нет. Потому что есть функция предварительной проверки лыж за несколько часов до старта. Я подготовил лыжи, отнес, протестировал. Из всех пар, которые я приносил, только одна была пограничной. Она не вышла за пределы допустимого. Человек, который у меня их проверял, сказал мне, чтобы почистил еще один раз — и все будет хорошо. Да и так было нормально.

— Сложно ли было собрать чистые, безфторовые пары?

— Вообще не сложно. Когда мы соревновались дома, я после каждой гонки чистил по несколько раз лыжи. Поэтому я был уверен в своих лыжах. Специально ничего для этого не делал, — сказал Уфтиков «СЭ».

Евгений Уфтиков и&nbsp;Виктор Чуркин.«На «Тур де Ски» подъем был в 5 утра, а заканчивал в 10 вечера». Кто помогает Непряевой и Коростелеву в Европе?

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Дарья Непряева
Савелий Коростелев
Сборная России по лыжным гонкам

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