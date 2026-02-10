Олимпиада 2026
Лыжные гонки
Новости
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Лыжные гонки

ОИ Милан Кортина 2026

Сегодня, 10:30

Российская сторона не будет оспаривать результат Коростелева в скиатлоне

Анастасия Пилипенко

Российская сторона приняла решение не продолжать оспаривать результат лыжника Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

8 февраля россиянин дебютировал на Олимпийских играх и занял четвертое место в скиатлоне. Во время гонки француз Матис Делож срезал трассу и получил желтую карточку от судей. После окончания скиатлона российская сторона подала протест на его нарушение. Жюри рассмотрело эпизод и оставило результаты гонки в силе. Делож занял второе место.

Коростелев имел право продолжить оспаривать результат в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), а затем — в Спортивном арбитражном суде (CAS), но было принято решение отказаться от этого варианта.

10 февраля россиянин примет участие в спринтерской гонке. Начало — в 11.55 по московскому времени. Коростелев выступает на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Он имеет право стартовать в четырех дисциплинах — скиатлон, спринт, гонка с раздельным стартом, масс-старт.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Савелий Коростелев и&nbsp;Дарья Непряева в&nbsp;спринте: онлайн-трансляция гонок Олимпиады-2026.

Источник: РИА Новости
Савелий Коростелев
Олимпиада

